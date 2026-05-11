Reacher 5 verrà realizzata | Prime Video annuncia il rinnovo della serie con Alan Ritchson

Prime Video ha annunciato il rinnovo di Reacher 5, la serie ispirata ai romanzi di Lee Child, con Alan Ritchson protagonista. La decisione è arrivata prima che venga trasmessa la quarta stagione dello show, confermando la fiducia nella produzione. La serie, che ha già ottenuto successo, continuerà con nuove puntate senza attendere il debutto della stagione successiva.

L'adattamento dei romanzi di Lee Child ha ottenuto la fiducia di Amazon ancora prima del debutto della quarta stagione dello show. Prime Video ha annunciato di aver già rinnovato per la stagione 5 la sua serie Reacher con star l'attore Alan Ritchson. Gli episodi del quarto capitolo della storia tratta dai romanzi di Lee Child non sono ancora arrivati in streaming, tuttavia i responsabili della piattaforma hanno sottolineato che il successo ottenuto e l'appeal internazionale del progetto hanno convinto a dare il via alla produzione del prossimo gruppo di episodi. L'annuncio del rinnovo di Reacher Peter Friedlander, responsabile della divisione Global Television di Amazon MGM Studios, ha annunciato il rinnovo di Reacher spiegando: "Dai romanzi di Lee Child, amati in tutto .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Reacher est trop BADASS | Prime Video

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