La polizia indaga sulla star di Reacher e Titans dopo la diffusione di un video in cui l'attore avrebbe aggredito un vicino in seguito a una presunta discussione. Il temperamento focoso di Alan Ritchson potrebbe averlo messo nei guai. L'interprete di Titans e Reacher sarebbe stato ripreso mentre picchia un vicino di casa di fronte ai suoi figli in seguito a una presunta lite. In un video leaked pubblicato da TMZ, si vede Ritchson mentre aggredisce violentemente uno dei suoi vicini. Che cosa ha originato la lite tra Alan Ritchson e il suo vicino di casa? Ronnie Taylor, la presunta vittima, ha raccontato al sito che tutto è iniziato sabato, quando Ritchson ha attraversato in moto, a bordo della sua Kawasaki, il tranquillo e benestante sobborgo di Nashville . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alan Ritchson shock: la star di Reacher picchia il vicino davanti ai figli in un video leaked

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