Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In merito alla notizia riguardante la citazione in giudizio del professor Edoardo Cosenza, figure di spicco nell’ambito accademico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è importante fare alcune precisazioni. L’avvocato Enrico Soprano, legale del docente, ha voluto chiarire aspetti fondamentali che riguardano la natura degli incarichi contestati e le circostanze procedurali che li hanno accompagnati. Il professor Cosenza è stato citato dalla Procura della Corte dei Conti per presunti incarichi non conformi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incarichi del professor Cosenza contestati: il legale conferma la regolarità di tutti.

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