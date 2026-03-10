Dissesto finanziario | i conti in disordine che hanno piegato i comuni foggiani

La sezione Autonomie della Corte dei Conti ha approvato una relazione che aggiorna sulla crisi finanziaria dei comuni foggiani, focalizzandosi sui casi del 2024 e del primo semestre del 2025. Il documento analizza le variazioni dello stock di debito e le procedure attivate per gestire il dissesto. La relazione fornisce dati specifici sulla situazione dei conti pubblici locali in questa fase di difficoltà economica.

