Traghetti per le isole minori più cari interviene Schifani | Congelato l' aumento delle tariffe
Il presidente del Senato ha annunciato che, su sua richiesta, è stato congelato l’aumento delle tariffe dei traghetti per le isole minori siciliane, previsto inizialmente dalla compagnia di navigazione. La decisione riguarda le tariffe dei collegamenti gestiti da Caronte&Tourist, che avevano annunciato un incremento. La misura è stata comunicata in seguito a una richiesta ufficiale rivolta al gestore del servizio.
“Su mia richiesta è stato congelato l’aumento delle tariffe annunciato da Caronte&Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane”. Lo rende noto con un post su Facebook il presidente della Regione, Renato SchifaniIn settimana è già previsto a Roma un incontro tra i dipartimenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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