Traghetti per le isole minori più cari interviene Schifani | Congelato l' aumento delle tariffe

Il presidente del Senato ha annunciato che, su sua richiesta, è stato congelato l’aumento delle tariffe dei traghetti per le isole minori siciliane, previsto inizialmente dalla compagnia di navigazione. La decisione riguarda le tariffe dei collegamenti gestiti da Caronte&Tourist, che avevano annunciato un incremento. La misura è stata comunicata in seguito a una richiesta ufficiale rivolta al gestore del servizio.

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