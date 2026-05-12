Le tariffe per i collegamenti con le isole minori della Sicilia sono state temporaneamente sospese dopo le proteste dei residenti. La decisione arriva in attesa di un incontro programmato per giovedì prossimo a Roma, tra rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, del Dipartimento regionale e la compagnia di navigazione. La sospensione riguarda l’aumento delle tariffe che aveva generato malcontento tra le comunità locali.

Tutto sospeso. In attesa del vertice fissato per giovedì prossimo, a Roma, tra il Mit, il Dipartimento regionale alle Infrastrutture e la Caronte&Tourist. La società di navigazione aveva annunciato l’entrata in vigore dell’aumento delle tariffe, tra il 30% e il 50%, delle corse dei traghetti da e per le isole minori. «Su mia richiesta, è stato congelato l’aumento delle tariffe», ha detto ieri il presidente della Regione, Renato Schifani. Il nuovo, pesantissimo macigno che potrebbe abbattersi sul futuro delle isole minori siciliane ha suscitato, un vespaio di reazioni, di accuse e di prese di posizione dei sindaci e delle comunità....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Isole minori Sicilia, dopo la rivolta sospeso l’aumento delle tariffe

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