Schianto tra un' auto e una moto nel Milanese | giovane di 26 anni grave in ospedale

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio a Senago, nel milanese, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Un giovane di 26 anni che era alla guida della moto è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

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Grave incidente stradale a Senago (Milano) nel pomeriggio di martedì 12 maggio. Un uomo di 26 anni, che si trovava in sella a una moto, è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni critiche.L'incidenteLo scontro si è verificato in via Alessandro Volta, la sp 119 Garbagnate-Nova, poco dopo le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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