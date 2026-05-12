Schianto tra un' auto e una moto nel Milanese | giovane di 26 anni grave in ospedale

Martedì 12 maggio a Senago, nel milanese, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Un giovane di 26 anni che era alla guida della moto è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

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