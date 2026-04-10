Incidente stradale sulle E45 nell' Aretino all' altezza dell' uscita Valsavignone a Pieve Santo Stefano

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato sull'autostrada E45 nella provincia di Arezzo, vicino all'uscita di Valsavignone a Pieve Santo Stefano. Nella zona sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di persone coinvolte. La viabilità è stata temporaneamente rallentata nella zona.

ARezzo, 10 aprile 2026 – Incidente stradale sulle E45 nell'Aretino, all'altezza dell'uscita Valsavignone a Pieve Santo Stefano ( Arezzo). Un autocarro ha perso parte del carico posteriormente coinvolgendo un altro mezzo pesante che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia: ferito l'autista del veicolo coinvolto e che è stato trafitto dal materiale disperso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, l'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano, il Pegaso 1 e la polizia stardale. Il ferito è stato immediatamente immobilizzato dal personale sanitario del 118 e successivamente estratto in collaborazione con la squadra dei pompieri, intervenuta con cinque unità e due automezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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