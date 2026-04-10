Incidente stradale sulle E45 nell' Aretino all' altezza dell' uscita Valsavignone a Pieve Santo Stefano

Un incidente stradale si è verificato sull'autostrada E45 nella provincia di Arezzo, vicino all'uscita di Valsavignone a Pieve Santo Stefano. Nella zona sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di persone coinvolte. La viabilità è stata temporaneamente rallentata nella zona.

ARezzo, 10 aprile 2026 – Incidente stradale sulle E45 nell'Aretino, all'altezza dell'uscita Valsavignone a Pieve Santo Stefano ( Arezzo). Un autocarro ha perso parte del carico posteriormente coinvolgendo un altro mezzo pesante che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia: ferito l'autista del veicolo coinvolto e che è stato trafitto dal materiale disperso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, l'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano, il Pegaso 1 e la polizia stardale. Il ferito è stato immediatamente immobilizzato dal personale sanitario del 118 e successivamente estratto in collaborazione con la squadra dei pompieri, intervenuta con cinque unità e due automezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente stradale sulle E45 nell'Aretino, all'altezza dell'uscita Valsavignone a Pieve Santo Stefano Continui blackout dell’illuminazione pubblica a Pieve Santo StefanoArezzo, 10 febbraio 2026 – Continui blackout dell’ illuminazione pubblica a Pieve Santo Stefano seguiti alla più lunga interruzione di energia... Santo muore a 59 anni nell’incidente in A1, all’altezza dello svincolo per il raccordo A14Bologna, 17 gennaio 2026 – Incidente mortale, ieri sera, in autostrada: sull'A1, all'altezza dello svincolo per il raccordo A14 di... Temi più discussi: Pieve Santo Stefano: grave un uomo coinvolto in un incidente sulla E45. Portato in codice 3 con Pegaso al Careggi di Firenze; E45, materiale disperso sulla carreggiata: incidente e un ferito grave; Camion perde carico sulla E45. Colpito un altro mezzo. Grave l’autista: strada bloccata; Autocarro perde carico, grave autista di un tir trafitto dal materiale disperso. Incidente stradale sulle E45 nell'Aretino, all'altezza dell'uscita Valsavignone a Pieve Santo StefanoARezzo, 10 aprile 2026 – Incidente stradale sulle E45 nell'Aretino, all'altezza dell'uscita Valsavignone a Pieve Santo Stefano ( Arezzo). Un autocarro ha perso parte del carico posteriormente coinvolg ... lanazione.it E45, tir perde il carico: un ferito graveGrave incidente lungo la E45 nei pressi dello svincolo di Valsavignone, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dove un autocarro ha perso parte del carico ... gonews.it ++ Incidente sulla E45 tra mezzi pesanti, un uomo trasportato in gravi condizioni a Careggi ++ Il 118 è intervenuto per un incidente a Pieve Santo Stefano, sulla E45 corsia nord km 157, all’altezza dell’uscita Valsavignone. Nel sinistro un autocarro ha perso - facebook.com facebook