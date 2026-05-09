Riccardo Giorgini chi era il 32enne morto in un incidente sul raccordo anulare di Roma

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Giorgini, 32 anni, originario della Sabina, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. La vittima è stata coinvolta in uno scontro che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiamava Riccardo Giorgini ed era originario della Sabina il ragazzo morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Classe 1994 è deceduto in ospedale dopo che l'auto che stava guidando si è scontrata con un'altra vettura in una delle gallerie dell'A90.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Scontro tra 4 vetture sul Grande Raccordo Anulare: auto in fiamme, morto il 27enne Riccardo GiorginiQuesta notte quattro auto si sono scontrate sul Grande Raccordo Anulare al km 54,100, all'altezza dell'uscita Pontina: un'auto si è incendiata, una...

Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulareTiziano Trifelli, 40 anni, è il motociclista romano morto lunedì 4 maggio nell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 sul Grande Raccordo...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.