Riccardo Giorgini chi era il 32enne morto in un incidente sul raccordo anulare di Roma
Riccardo Giorgini, 32 anni, originario della Sabina, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. La vittima è stata coinvolta in uno scontro che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.
Si chiamava Riccardo Giorgini ed era originario della Sabina il ragazzo morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Classe 1994 è deceduto in ospedale dopo che l'auto che stava guidando si è scontrata con un'altra vettura in una delle gallerie dell'A90.🔗 Leggi su Romatoday.it
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