Schianto mortale a Boccaleone mercoledì l’addio a Grigore Tomoiaga
Mercoledì pomeriggio si terrà nella chiesa di Sant’Anna il funerale di Grigore Tomoiaga, un giovane di 26 anni deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto venerdì 8 maggio a Bergamo. L’incidente si è verificato a Boccaleone e ha causato la morte del ragazzo. La cerimonia funebre si svolge a pochi giorni dal tragico evento, che ha suscitato cordoglio nella comunità locale.
Martinengo. Il funerale di Grigore Tomoiaga, il 26enne morto nel drammatico incidente di venerdì 8 maggio a Bergamo, si terrà mercoledì pomeriggio nella chiesa di Sant’Anna. La cerimonia sarà celebrata con rito ortodosso. Il giovane, residente a Martinengo, ha perso la vita poco prima delle 18 nel quartiere di Boccaleone, lungo via Rosa, all’altezza dell’incrocio con via Santa Bartolomea Capitanio. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua Suzuki bianca quando è finito per scontrarsi con una Fiat 500 L rossa guidata da una donna di 66 anni, uscita dallo stop da via Santa Bartolomea Capitanio. Dopo il primo impatto, il 26enne avrebbe perso il controllo della moto venendo sbalzato verso l’edicola della piazzetta.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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