Schianto mortale a Boccaleone mercoledì l’addio a Grigore Tomoiaga

Mercoledì pomeriggio si terrà nella chiesa di Sant’Anna il funerale di Grigore Tomoiaga, un giovane di 26 anni deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto venerdì 8 maggio a Bergamo. L’incidente si è verificato a Boccaleone e ha causato la morte del ragazzo. La cerimonia funebre si svolge a pochi giorni dal tragico evento, che ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

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