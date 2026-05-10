Chi era Grigore Tomoiaga morto a 26 anni nello schianto in moto a Bergamo | tentava di evitare un'auto

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo un incidente in moto avvenuto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo tentava di evitare un’auto quando si è verificato lo schianto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La polizia sta indagando sulle dinamiche dell’incidente.

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È Grigore Tomoiaga il 26enne morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Il giovane, residente a Martinengo, si è schiantato contro un muro tentando di avitare l'impatto con un'auto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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