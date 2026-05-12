Scende appena in tempo dal camioncino che prende fuoco
Poco prima delle 16, un camioncino è stato coinvolto in un incendio sulla bretella tra l’autostrada A1 e la A21, in direzione di Fiorenzuola, vicino a La Villa a Monticelli. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo il conducente a scendere in tempo dall’auto prima che si sviluppassero danni più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e gestire la viabilità.
Camioncino in fiamme poco prima delle 16 sulla bretella A1-A21 in direzione Fiorenzuola, all’altezza di La Villa a Monticelli. Il conducente è riuscito a scendere senza riportare conseguenze e ha allertato il 115. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco di Cremona. Il tratto autostradale è.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
LE ELETTRICHE PRENDONO FUOCO PIU' DELLE AUTO NORMALI!
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