Scende appena in tempo dal camioncino che prende fuoco

Poco prima delle 16, un camioncino è stato coinvolto in un incendio sulla bretella tra l’autostrada A1 e la A21, in direzione di Fiorenzuola, vicino a La Villa a Monticelli. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo il conducente a scendere in tempo dall’auto prima che si sviluppassero danni più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e gestire la viabilità.

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