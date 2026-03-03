Pisa | auto prende fuoco all’improvviso conducente fa appena in tempo a scendere

Stamattina a Pisa, in via Giovanni Gronchi, un’auto ha preso fuoco improvvisamente mentre era in corsa. Il conducente è riuscito a scendere dall’auto prima che le fiamme si intensificassero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

PISA – Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina, 3 marzo 2026, a Pisa in via Giovanni Gronchi per l'incendio di un'autovettura. Il conducente dell'auto avvertendo un forte odore di bruciato è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia. Il personale VVF ha estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna persona ferita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

