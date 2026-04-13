L' auto prende fuoco 57enne esce dall' abitacolo appena in tempo

Nella mattinata del 13 aprile, lungo la Provinciale 28 a Pieve Dugliara, un'auto ha preso fuoco mentre era in viaggio. La conducente, una donna di 57 anni, è riuscita a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Brutta avventura per una 57enne nella giornata del 13 aprile lungo la Provinciale 28 a Pieve Dugliara. La donna stava guidando la sua auto e stava tornando a casa quando improvvisamente ha visto uscire del fumo dal cofano, ha accostato ed è scesa. La vettura è stata poi divorata dalle fiamme in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Auto elettrica prende fuoco in corsa, conducente salvo appena in tempoSOVIZZO (VICENZA) – Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. Pisa: auto prende fuoco all’improvviso, conducente fa appena in tempo a scenderePISA – Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina, 3 marzo 2026, a Pisa in via Giovanni Gronchi per l’incendio di un’autovettura.