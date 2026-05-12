Scegliere l'arredamento col terapeuta della casa | il nuovo trend per ritrovare il benessere
Negli ultimi tempi si nota una crescente attenzione verso l’arredamento della casa, con alcune persone che si rivolgono a professionisti specializzati per migliorare gli ambienti abitativi. Questa figura, definita come terapeuta della casa, aiuta a selezionare elementi d’arredo che favoriscono il benessere psicofisico. La tendenza si sta diffondendo tra chi desidera creare spazi più confortevoli e funzionali, ponendo attenzione alle scelte estetiche e pratiche dell’arredamento.
Avete mai sentito parlare del terapeuta della casa? È la figura professionale a cui sempre più persone si affidano per scegliere l'arredamento, così da ritrovare davvero il benessere tra le mura domestiche.🔗 Leggi su Fanpage.it
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