Addio all'arredamento Instagrammabile | il trend Real Home vuole che le case raccontino la propria storia

Negli ultimi tempi si osserva una crescente preferenza per case che mostrano l’autenticità e la propria storia, lasciando da parte gli ambienti perfetti e stilizzati propri delle immagini social. Questo nuovo orientamento, chiamato trend Real Home, invita a valorizzare spazi che riflettano la quotidianità e le caratteristiche reali degli ambienti domestici. La tendenza sta influenzando il settore dell’arredamento e dell’interior design, con un cambio di approccio rispetto alle estetiche troppo curate e idealizzate.