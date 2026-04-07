Addio all'arredamento Instagrammabile | il trend Real Home vuole che le case raccontino la propria storia
Negli ultimi tempi si osserva una crescente preferenza per case che mostrano l’autenticità e la propria storia, lasciando da parte gli ambienti perfetti e stilizzati propri delle immagini social. Questo nuovo orientamento, chiamato trend Real Home, invita a valorizzare spazi che riflettano la quotidianità e le caratteristiche reali degli ambienti domestici. La tendenza sta influenzando il settore dell’arredamento e dell’interior design, con un cambio di approccio rispetto alle estetiche troppo curate e idealizzate.
Dite addio all'arredamento super Instagrammabile, così ordinato da non risultare credibile. Nel settore home sta trionfando il trend delle "Case Vere", capaci di raccontare davvero la propria storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’incredibile storia di Jefté, l’ex elettricista che ha schiantato il “suo” Real Madrid con una doppiettaJeftè Betancor è stato l'eroe assoluto della vittoria dell'Albacete in Coppa del Re, riuscendo ad eliminare il Real Madrid con una doppietta decisiva.
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