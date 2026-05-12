Scarlino Nautica Lab Asse strategico per il nuovo sviluppo

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nautica come asse strategico di sviluppo per la Maremma e, più in generale, per la costa toscana. È questa la direzione tracciata dal progetto "Scarlino Nautica Lab", presentato da Grosseto Sviluppo all’interno dell’Incubatore d’impresa della zona industriale della Botte, con l’obiettivo di dare vita a un vero polo dedicato al refitting (rimontaggio) leggero e alla formazione specialistica per la blue economy. L’iniziativa è stata al centro di una tavola rotonda che ha riunito istituzioni, enti economici e imprenditori del settore, segnando un momento di confronto importante sul futuro della filiera nautica in provincia di Grosseto....🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Scarlino Nautica Lab". Asse strategico per il nuovo sviluppo
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