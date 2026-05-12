La nautica come asse strategico di sviluppo per la Maremma e, più in generale, per la costa toscana. È questa la direzione tracciata dal progetto "Scarlino Nautica Lab", presentato da Grosseto Sviluppo all’interno dell’Incubatore d’impresa della zona industriale della Botte, con l’obiettivo di dare vita a un vero polo dedicato al refitting (rimontaggio) leggero e alla formazione specialistica per la blue economy. L’iniziativa è stata al centro di una tavola rotonda che ha riunito istituzioni, enti economici e imprenditori del settore, segnando un momento di confronto importante sul futuro della filiera nautica in provincia di Grosseto....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Scarlino Nautica Lab". Asse strategico per il nuovo sviluppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Crosetto in India: nuovo asse strategico per la sicurezza marittima? Cosa sapere Il ministro Crosetto incontra a Nuova Delhi i vertici della sicurezza nazionale indiana.

Piemonte e Québec: l’asse strategico che rilancia l’aerospazioIl Piemonte punta a consolidare la propria proiezione internazionale nel settore aerospaziale attraverso un asse strategico con il Québec, durante...