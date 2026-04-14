Piemonte e Québec | l’asse strategico che rilancia l’aerospazio

Durante l’International Aerospace Innovation Forum a Montréal, il Piemonte ha annunciato l’intenzione di rafforzare i propri rapporti con il Québec nel settore aerospaziale. L’obiettivo è creare un asse strategico tra le due regioni, favorendo collaborazioni e scambi di competenze. La partnership mira a consolidare la presenza internazionale del Piemonte nel campo aerospaziale e a promuovere progetti condivisi.

Il Piemonte punta a consolidare la propria proiezione internazionale nel settore aerospaziale attraverso un asse strategico con il Québec, durante l’International Aerospace Innovation Forum tenutosi a Montréal. L’incontro bilaterale tra le delegazioni piemontesi e il governo della provincia canadese, rappresentato dal ministro delle Relazioni internazionali Skeete, ha delineato una volontà di cooperazione pratica tra due territori che condividono radici industriali profonde e una spinta verso l’innovazione sostenibile. Oltre la crisi dell’automotive: la nuova traiettoria del sistema produttivo. La missione canadese, che coinvolge anche Toronto, vede la partecipazione di un ampio consorzio di attori istituzionali e produttivi: dalla Regione Piemonte al Comune di Torino, passando per Unioncamere Piemonte e la Camera di commercio di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte e Québec: l’asse strategico che rilancia l’aerospazio Aerospazio: Bergamo punta a diventare hub strategico europeoIl professor Gianluca D’Urso, alla guida del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione presso l’Università degli... Cira, via al Piano Strategico: ricerca e infrastrutture per rafforzare l’aerospazio italianoIl Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha approvato il nuovo Piano Strategico Triennale 2026-2028, documento che definisce priorità,...