Scarichi fognari nei torrenti di Messina | assolto l' ex sindaco Accorinti con Termini e Amato

Si è concluso con tre assoluzioni il procedimento giudiziario riguardante gli scarichi fognari nei torrenti di Messina. L'ex sindaco della città, insieme all'ex presidente dell'Azienda municipale dell'acqua e a un dirigente comunale, erano accusati di aver causato inquinamento ambientale. La vicenda riguardava presunte responsabilità legate ai rifiuti fognari riversati nei corsi d'acqua locali.

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