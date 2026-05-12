Scarichi fognari nei torrenti di Messina | assolto l' ex sindaco Accorinti con Termini e Amato
Si è concluso con tre assoluzioni il procedimento giudiziario riguardante gli scarichi fognari nei torrenti di Messina. L'ex sindaco della città, insieme all'ex presidente dell'Azienda municipale dell'acqua e a un dirigente comunale, erano accusati di aver causato inquinamento ambientale. La vicenda riguardava presunte responsabilità legate ai rifiuti fognari riversati nei corsi d'acqua locali.
Si è concluso con tre assoluzioni il procedimento giudiziario che vedeva imputati l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, l’ex presidente dell’Amam Leonardo Termini e il dirigente comunale Antonio Amato, chiamati a rispondere dell’ipotesi di inquinamento ambientale.Il giudice monocratico Alfio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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