Un aumento dei casi di epatite A a Napoli e nella regione ha portato all’attenzione il problema degli scarichi fognari nel mare. Le segnalazioni indicano un incremento dei rifiuti provenienti dal sistema di smaltimento cittadino, sollevando preoccupazioni sulla qualità delle acque costiere. La questione riguarda anche il funzionamento delle infrastrutture di depurazione nella zona.

Gaiola Onlus esprime solidarietà ai mitilicoltori campani e collega la diffusione di criticità sanitarie a problemi strutturali mai risolti nella gestione delle acque reflue L’aumento dei casi di epatite A registrato a Napoli e nel resto della Campania riporta al centro del dibattito anche la qualità delle acque costiere e il funzionamento del sistema fognario cittadino. Sul tema, è intervenuta l’Area marina protetta Gaiola Onlus, che esprime solidarietà ai mitilicoltori campani e collega la diffusione di criticità sanitarie a problemi strutturali mai risolti nella gestione delle acque reflue. L’associazione ha spiegato come, in caso di pioggia, la rete fognaria cittadina – ancora in gran parte a carattere misto – prevede lo scarico diretto in mare delle acque reflue attraverso i bypass presenti nell’area di Coroglio e Cala Badessa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Epatite A, la denuncia: “Sempre più scarichi fognari nel mare di Napoli"

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