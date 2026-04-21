Scarichi fognari irregolari al campo nomadi di Cortile scatta l' ordinanza del sindaco

Il Comune di Carpi ha firmato un’ordinanza rivolta a diversi residenti del campo nomadi di Cortile, situato in via Chiesa. L’atto richiede di regolarizzare le modalità di scarico delle acque reflue da sei case mobili presenti nell’area. La decisione segue il riscontro di scarichi fognari che non rispettano le normative vigenti. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche di intervento è stata resa nota.

Il Comune di Carpi ha emesso un'ordinanza indirizzata ad alcuni abitanti del campo nomadi di Cortile che impone di sanare le irregolarità nello scarico delle acque reflue di sei case mobili presenti nel campo di via Chiesa di Cortile, abitato da famiglie sinti.Le irregolarità sono emerse nel.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allacci abusivi e scarichi fognari irregolari, Aica scopre violazioni in attività commerciali Campo nomadi, nuova ordinanza. Altro input del Comune a demolire una casa abusiva al LavelloEra giugno dello scorso anno quando da palazzo civico era partita un’ingiunzione per demolire 12 costruzioni al campo nomadi del Lavello. Contenuti e approfondimenti Scarichi fognari, il caso in ConsiglioL’annoso problema degli scarichi fognari di vicolo Le Conce finisce in consiglio comunale. E’ previsto per oggi alle 15 il question time da parte di un residente che chiede al Comune di risolvere una ... ilrestodelcarlino.it Torrente Ravone, l’allarme per gli scarichi fognari. Arriva la coperturaBOLOGNA – Sul Ravone finiscono alcuni scarichi fognari privati. E i residenti della zona alzano la voce: questa situazione è un «potenziale danno ambientale e alla salute pubblica». Dopo l’ordinanza ... bologna.repubblica.it