Scanzano Jonico | ritrovato il corpo dell’uomo sparito al fosso

Nella zona di Scanzano Jonico è stato rinvenuto il corpo di un uomo scomparso da un fosso. La sua scomparsa aveva generato una serie di interrogativi sulle circostanze degli ultimi momenti prima della sparizione. I rilievi tecnici e gli esami del medico legale sono in corso per chiarire le cause del decesso e la dinamica dei fatti. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come sono avvenuti gli ultimi momenti prima della sparizione?. Cosa indicheranno i rilievi tecnici del medico legale sul ritrovamento?. Perché l'uomo era tornato proprio in quel borgo dopo anni?. Quali tracce hanno guidato i soccorritori verso l'area isolata del fosso?.? In Breve Scomparsa avvenuta venerdì 8 maggio dopo il rientro in Italia dalla Germania.. Procura di Matera coordina i rilievi tecnici nell'area del Fosso Valle.. Medico legale atteso per accertare le cause del decesso del cinquantaduenne.. Indagini dei carabinieri sulla cronologia degli ultimi momenti prima della sparizione.. I carabinieri hanno ritrovato il corpo senza vita di Nicola Scarascia nei pressi del canale Fosso Valle a Scanzano Jonico, ponendo fine alla ricerca dell’uomo scomparso da venerdì 8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scanzano Jonico: ritrovato il corpo dell’uomo sparito al fosso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marina vince 75.000 euro: il pacco vincente di Scanzano JonicoDomenica 5 aprile 2026, alle ore 21:55, Marina della Basilicata ha trionfato su Rai 1 vincendo la somma di 75. Auto ha il freno a mano guasto, travolge e uccide un uomo: il corpo ritrovato dal figlioTragedia a Roma, dove Domenico De Gasperis è stato schiacciato dalla sua auto, che si è sfrenata sulla rampa di casa. Argomenti più discussi: Aieta, al via ‘Vino da aMare’: tre giorni tra gusto, cultura e sviluppo nel Palazzo Rinascimentale; Scanzano Jonico, scomparso Nicola Scarascia: avviate le ricerche; Omaggio a Escher. Al Palazzo Baronale di Scanzano Jonico la mostra degli alunni ispirata alle illusioni di Escher; Visita pastorale dell’Arcivescovo di Matera-Irsina al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera. Ricerche scomparso a Scanzano Jonico, ritrovato un cadavere @TgrRai x.com Scanzano Jonico (MT), trovato il corpo di Nicola ScarasciaCorpo trovato a Scanzano Jonico durante le ricerche di Nicola Scarascia. L’identità non è ancora stata accertata. In corso verifiche degli investigatori. trmtv.it