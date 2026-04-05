Marina vince 75.000 euro | il pacco vincente di Scanzano Jonico

Domenica 5 aprile 2026, alle 21:55, una concorrente di Scanzano Jonico ha vinto 75.000 euro durante una trasmissione in onda su Rai 1. La vincita è avvenuta tramite un pacco misterioso presentato nel corso del programma. La concorrente ha scelto il pacco vincente tra quelli proposti, portando a casa la cifra stabilita. La puntata ha suscitato interesse tra gli spettatori presenti e collegati in diretta.

Domenica 5 aprile 2026, alle ore 21:55, Marina della Basilicata ha trionfato su Rai 1 vincendo la somma di 75.000 euro al programma Affari Tuoi. La fioraia di Scanzano Jonico, accompagnata dal futuro marito, ha scelto il pacco numero 19 come soluzione vincente. La serata si è conclusa con gli applausi del pubblico in studio dopo che l’ultima offerta di 26.000 euro è stata rifiutata. Il risultato finale conferma una scelta coraggiosa e azzeccata dalla concorrente lucana. Il percorso verso il successo. L’emozione ha pervaso lo studio mentre tre pacchi rossi da 300.000, 200.000 e 75.000 euro rimanevano sul tavolo durante le fasi iniziali. Diversi pacchetti sono stati aperti progressivamente, eliminando le cifre più alte e lasciando in gioco solo quella da 75. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina vince 75.000 euro: il pacco vincente di Scanzano Jonico 4 euro, 143.000 euro: l’imprenditore di Pollina vince al giocoUn imprenditore di 43 anni residente a Pollina ha trasformato una giocata di soli 4 euro in un premio da 143. Affari Tuoi del 24 marzo: Luigi cambia tre volte il pacco e alla fine vince 20mila euroNella puntata di Affari Tuoi del 24 marzo, Luigi da Irsina vince 20mila euro grazie al terzo cambio.