Auto ha il freno a mano guasto travolge e uccide un uomo | il corpo ritrovato dal figlio

A Roma, un uomo è stato travolto e ucciso dalla propria auto, che aveva il freno a mano guasto. Il corpo dell’uomo, Domenico De Gasperis, è stato ritrovato dal figlio dopo che il veicolo si è mosso senza controllo sulla rampa di casa. La macchina ha causato la tragedia senza interventi esterni. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.