Auto ha il freno a mano guasto travolge e uccide un uomo | il corpo ritrovato dal figlio
A Roma, un uomo è stato travolto e ucciso dalla propria auto, che aveva il freno a mano guasto. Il corpo dell’uomo, Domenico De Gasperis, è stato ritrovato dal figlio dopo che il veicolo si è mosso senza controllo sulla rampa di casa. La macchina ha causato la tragedia senza interventi esterni. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
Tragedia a Roma, dove Domenico De Gasperis è stato schiacciato dalla sua auto, che si è sfrenata sulla rampa di casa. A ritrovarlo morto il figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Alla guida con patente sospesa, auto non assicurata e un tubo nascosto sotto al freno a mano: denunciato un uomo
Travolge e uccide un uomo la notte di Natale, poi abbandona l'auto e scappa: si è costituita la 21enne alla guidaUna notte di Natale che si chiude con una morte sulla strada e una fuga, durata appena qualche ora.
Una raccolta di contenuti su Auto ha il freno a mano guasto travolge...
Temi più discussi: Roma, freno a mano guasto: l'auto parte, travolge e uccide 80enne sulla rampa di casa; Non tiene il freno a mano, auto in parcheggio finisce nel fiume; 3 Auto Elettriche per Lunghi Viaggi: Tesla Model Y, Polestar 4 e Kia EV3 a Confronto; Quando i freni Brembo presero la rincorsa per la velocità della Ferrari.
Tragedia a Roma: il freno a mano si guasta, l'auto travolge e uccide un 80enneL'incidente in via Piandimileto, a Castelverde. La vittima, Domenico De Gasperis, viveva lì. A trovare il corpo è stato il figlio ... romatoday.it
Roma, freno a mano guasto: l'auto parte, travolge e uccide 80enne sulla rampa di casaL'incidente a Roma est. Il figlio ha lanciato l'allarme dopo aver spostato il mezzo: «Sapevamo dei problemi al freno a mano» ... roma.corriere.it
Quali sono le auto più affidabili #autoaffidabili #lexus #toyota #suzuki #alvolante - facebook.com facebook
Ascoltando i piloti e avendo visto il comportamento instabile dell'auto #Ferrari nella sola FP decide di accantonare l'ala macarena per la SQ. Si sapeva comunque che in un format sprint era un "o la va o la spacca". x.com