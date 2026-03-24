È in pieno svolgimento la terza edizione di “Musica in corsia”, organizzata da Fondazione Antonio Carlo Monzino e dall’ Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Si tratta di una iniziativa che unisce cultura, salute e formazione, musica e benessere: la realizzazione del progetto è stato affidato al liceo classico, musicale e coreutico Bartolomeo Zucchi di Monza e coinvolge istituti musicali lombardi e istituti comprensivi a indirizzo musicale, sotto la direzione artistica del maestro Ciro Fiorentino. Il progetto si propone di offrire a pazienti, operatori sanitari e visitatori momenti di sollievo e vicinanza emotiva, creando spazi di ascolto e condivisione all’interno degli ospedali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ’Musica in Corsia’. Il talento degli studenti al servizio della cura

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