Saudade | Nando Varriale presenta il suo libro al Palazzo Baronale di Roccarainola

Sabato 21 marzo 2026 alle 18:00, il Palazzo Baronale di Roccarainola ospiterà la presentazione del libro Saudade, scritto dal comico e autore napoletano Nando Varriale. L’evento è organizzato dal Polo Museale Luigi D’Avanzo e patrocinato dal Comune di Roccarainola. La manifestazione vedrà la presenza dell’autore e si terrà all’interno della storica sede del palazzo.

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 18:00, il Palazzo Baronale di Roccarainola ospiterà la presentazione del libro Saudade del comico e autore napoletano Nando Varriale, in un evento promosso dal Polo Museale Luigi D’Avanzo con il patrocinio del Comune di Roccarainola. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Russo, del presidente del Consiglio comunale Giovanni Sirignano e del presidente del Polo Museale Carmine Centrella. A dialogare con l’autore sarà il maestro Bruno Lanza, mentre la moderazione dell’evento sarà affidata alla giornalista Mena Cirillo. Attore, monologhista e autore umorista, Varriale porta in scena da oltre trent’anni una comicità d’autore fondata su ironia, paradosso e osservazione della realtà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Saudade”: Nando Varriale presenta il suo libro al Palazzo Baronale di Roccarainola Articoli correlati Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro al Museo della Ceramica di ViterboLo storico dell'arte Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo libro dal titolo “Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo. "La rivoluzione al punto zero", Silvia Federici presenta il suo libro al Circolo Arci BelleriTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)...