Scantox Upgrades DuplexSeq™ Bioinformatics with Cloud-Based Mutagenesis App

Scantox ha completato la transizione della tecnologia DuplexSeq™, migliorandone le capacità di sequenziamento con correzione degli errori su una piattaforma cloud scalabile. L’azienda ha annunciato l’aggiornamento della suite bioinformatica con una nuova applicazione dedicata alla mutagenesi, che permette di analizzare i dati in modo più efficiente. La piattaforma basata sul cloud consente di gestire grandi quantità di informazioni in modo rapido e sicuro.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Scantox completes DuplexSeq™ technology transition, advancing error-corrected sequencing on a scalable cloud-based platform. EJBY, Denmark, May 12, 2026 PRNewswire — Scantox Group today announced the launch of the Scantox DuplexSeq Mutagenesis App, hosted on an upgraded bioinformatics platform for its DuplexSeq™ Mutagenesis Assay kits and services. The launch restores customer access to DuplexSeq™ Mutagenesis Assays on stronger foundations: reagent kits available now with expanded supply in Q3 2026, and an upgraded bioinformatics pipeline built for scale. “The DuplexSeq™ platform is now faster, more accessible, and positioned for the expanding role of error-corrected sequencing in genomic safety,” said Matt Tate, PhD, Chief Business Development Officer at Scantox.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scantox Upgrades DuplexSeq™ Bioinformatics with Cloud-Based Mutagenesis App ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate IA, digitale e value based healthcare. Le leve decisive per il SsnSi è tenuto ieri a Roma, a Palazzo Wedekind, l’Healthcare innovation forum, appuntamento che ha riunito istituzioni e stakeholder per discutere le... Leggi anche: Farmaci, Lorenzin: "Italia punti su ricerca e politiche evidence-based"