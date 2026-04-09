Farmaci Lorenzin | Italia punti su ricerca e politiche evidence-based

A fine 2018, l’Italia si collocava come il principale polo farmaceutico in Europa e occupava il terzo posto in Europa per capacità di ricerca nel settore. La ministra ha sottolineato l’importanza di puntare su ricerca e politiche basate su evidenze scientifiche per lo sviluppo del settore farmaceutico nazionale. Questi dati sono stati presentati durante un intervento dedicato alle strategie future per il miglioramento delle politiche sanitarie e farmaceutiche del paese.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "A fine 2018 l'Italia era il primo hub farmaceutico d'Europa e le terza potenza per capacità di elaborare ricerca. Eravamo molto avanti nelle sperimentazioni cliniche. Però nel frattempo gli altri si sono dati una mossa, si è ridisegnato il mondo: la Spagna ha accelerato con operazioni intelligenti e si è 'portata via' centinaia di milioni di euro in ricerca; la Germania ha fatto il 'medical Act' per chi fa sperimentazioni nel Paese, così anche la Francia. Ci muoviamo in un contesto globalizzato, l'Italia fatica a capire che questo è uno dei punti di successo, occorre fare politiche di salute puntate sull'evidence-based. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, Lorenzin: "Italia punti su ricerca e politiche evidence-based" Leggi anche: Da ricerca a speranza: a Unipi un evento su come nascono i farmaci contro le malattie rare I farmaci per l’ADHD causano psicosi? Una ricerca smentisce la correlazioneUna ricerca, condotta da scienziati dell’University College Dublin e dell’Università di Edimburgo, sta offrendo delle indicazioni molto più chiare in...