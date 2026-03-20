ia digitale e value based healthcare le leve decisive per il ssn

Ieri a Roma si è svolto l’Healthcare Innovation Forum presso Palazzo Wedekind, un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e stakeholder del settore sanitario. Durante l’incontro sono state affrontate le strategie di trasformazione del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione alle innovazioni digitali, ai modelli di cura e alle nuove leve di valore per il Servizio sanitario nazionale.

Si è tenuto ieri a Roma, a Palazzo Wedekind, l’Healthcare innovation forum, appuntamento che ha riunito istituzioni e stakeholder per discutere le direttrici di trasformazione del sistema sanitario, tra innovazione digitale, organizzazione e nuovi modelli di cura. Ad aprire i lavori è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha richiamato con nettezza la dimensione sistemica del cambiamento in corso: “La modernizzazione della nostra sanità è un fattore essenziale per difendere i valori di universalità, equità e qualità delle cure, perché l’infrastruttura digitale dovrà aiutarci ad abbattere i gap geografici e assicurare servizi omogenei su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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