Scandone Avellino scende in campo per la Gara 1 dei play-off contro Messina

La squadra di basket di Avellino ha annunciato ufficialmente che la prima partita dei play-off contro Messina si svolgerà sabato 2 maggio alle 20:00 al Pala Del Mauro. La gara segna l’inizio della serie tra le due formazioni, che si sfideranno in questa fase della competizione. La data e l’orario sono stati comunicati dalla società prima della partita.

La Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00 presso il Pala Del Mauro. L’incontro rappresenta un appuntamento di grande importanza per la stagione sportiva della squadra biancoverde, che si appresta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Scandone Avellino in campo per NicolóUn gesto semplice, ma dal valore immenso, che unisce sport e solidarietà: la Scandone Avellino ha devoluto l’intero incasso del Box Pasquale al... Leggi anche: Scandone Avellino, ultima fermata prima dei playoff: contro l’Aquila per blindare il secondo posto Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tabellino partita Atletico Castelfranci 1983 vs Felice Scandone. Scandone Avellino, regular season chiusa al secondo posto. Ora i play off contro MessinaSerie al meglio delle tre: gara 1 sabato 2 maggio alle ore 20 al Del Mauro, poi si va in Sicilia. Possibile incrocio con Brindisi o Cagliari, sullo sfondo la sfida con Matera La Scandone Avellino ha c ... orticalab.it Scandone Avellino, Gara 1 playoff al Pala Del MauroLa Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00 presso il Pala Del Mauro. L’incontro rappresenta un appu ... irpinia24.it