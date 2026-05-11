La Scandone rialza la testa | gara 3 senza storia contro Messina

La squadra di Avellino si è imposta nettamente in gara 3 contro Messina, dimostrando una buona prestazione in ogni aspetto del gioco. La partita si è svolta senza grandi problemi per i padroni di casa, che hanno controllato l’andamento dall’inizio alla fine. La vittoria permette loro di risollevarsi dopo le sfide precedenti e di mettere pressione sulla serie. La gara si è conclusa con un risultato che favorisce gli avellinesi, che ora cercano di mantenere il momentum.

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Tempo di lettura: 4 minuti La Scandone Avellino risponde da grande squadra nel momento più delicato della serie e lo fa nel modo più convincente possibile: dominando gara 3 contro la Basket School Messina sul piano mentale, fisico e tattico. L’ 82-55 finale non è soltanto una vittoria larga, ma il manifesto dell’identità costruita da coach Ciro Dell’Imperio e dallo staff durante la stagione. Dopo la prova opaca di gara 2, Avellino aveva bisogno di una risposta immediata. La risposta è arrivata soprattutto dalla difesa, vero cuore pulsante della serata biancoverde. La Scandone ha tolto ritmo e riferimenti offensivi a Messina sin dai primi possessi, aggredendo la palla, chiudendo le linee di passaggio e vincendo nettamente la battaglia a rimbalzo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Scandone rialza la testa: gara 3 senza storia contro Messina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scandone Avellino scende in campo per la Gara 1 dei play-off contro MessinaLa Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00... Leggi anche: Scandone, l’ora della verità: spareggio playoff contro Messina Argomenti più discussi: Messina rialza la testa: Scandone ko al Pala Tracuzzi, la serie si decide a gara 3; Davanti a un PalaTracuzzi bollente, la Messina Basket School supera Avellino 82-72; Finale da grande: la Scandone piazza il break ed espugna Cagliari; Scandone Avellino travolgente: Messina al tappeto e quarti conquistati.