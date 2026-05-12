Scandicci dalla Regione 300mila euro per il restyling del Palazzetto dello Sport

La Regione Toscana ha approvato un accordo di programma che prevede la destinazione di 300mila euro per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport a Scandicci. La decisione è stata ufficializzata tramite un decreto del presidente della Giunta regionale. L’intervento finanziario mira a migliorare le strutture sportive della zona. La somma sarà utilizzata per lavori di restyling e adeguamenti dell’impianto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui