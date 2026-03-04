Aggiudicati i lavori per il rifacimento del tetto del palazzetto dello Sport | intervento da oltre 440mila euro

È stata assegnata la gara per il quinto stralcio dei lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport cittadino. L’intervento riguarda il rifacimento del tetto e prevede un investimento superiore a 440 mila euro. L’appalto è stato aggiudicato per il ripristino del manto impermeabilizzante in copertura. La fase successiva prevede l’avvio dei lavori di ristrutturazione.

L'assessore allo Sport Castorri: “Intervento indispensabile che garantirà maggiore durabilità ed efficienza all’intero impianto sportivo” È stata aggiudicata la gara per il quinto stralcio dei lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport cittadino, relativo al ripristino del manto impermeabilizzante in copertura. La procedura di gara aperta aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualitàprezzo è stata gestita dalla Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Il bando, pubblicato il 19 novembre 2025, ha visto la partecipazione di undici operatori economici entro il termine di scadenza del 22 dicembre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Palazzetto dello Sport di Castelfranco, intervento di manutenzione straordinaria al tettoCentomila euro per intervenire sulla copertura del palazzetto dello sport comunale, con una manutenzione straordinaria - in attesa di una... Lavori all’ex ospedale. Via al rifacimento del tetto. Ci sono i fondi del sismaI lavori di ristrutturazione del tetto dell’ex ospedale (che versa in condizioni di degrado assoluto) sono in fase di aggiudicazione. Approfondimenti e contenuti su Aggiudicati i lavori per il rifacimento.... Temi più discussi: Nel porto di Bari aggiudicati i lavori per nuove banchine e l'ampliamento di un molo; Termini Imerese, aggiudicati i lavori per collegare il porto all'interporto: opera da oltre cinque milioni; Castrovillari, aggiudicati i lavori per Ortopedia al Ferrari: meno trasferimenti e 118 potenziato; Autoparco comunale: al via i lavori per il rifacimento della copertura. Castrovillari, aggiudicati i lavori per Ortopedia al Ferrari: meno trasferimenti e 118 potenziatoL’intervento, curato dall’ASP di Cosenza, prevede locali ammodernati e nuovi spazi per il 118, con meno trasferimenti fuori area ... ecodellojonio.it Ospedale Castrovillari, aggiudicata la gara per il reparto di Ortopedia: l’annuncio di RosaÈ stata ufficialmente aggiudicata la gara per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Spoke di Castrovillari. cosenzapost.it PAOLA RILANCIA LO SPORT: LAVORI AGGIUDICATI PER IL PALATENDA DI CONTRADA TINA Dal ripristino alla visione polifunzionale: il Comune affida interventi e gestione per restituire alla città un’infrastruttura strategica https://www.calabriainchieste.it/20 facebook CIVITANOVA - Cerimonia di premiazione per i ragazzi che si sono aggiudicati il concorso indetto per abbellire la nuova rotonda Costamartina x.com