Scandicci rinnova il Palazzetto dello Sport oltre 400mila euro per atleti e squadre di livello mondiale

Il Comune di Scandicci ha approvato un progetto di rinnovamento del Palazzetto dello Sport, con un investimento superiore ai 400mila euro. La giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione di lavori di ammodernamento strutturale e funzionale dell’impianto, che sarà destinato ad accogliere atleti e squadre di livello internazionale. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale guidata dalla sindaca.

La sindaca di Scandicci Claudia Sereni: "La riqualificazione del Palazzetto rappresenta un altro grande risultato per la città. Il percorso è stato accelerato anche grazie ai successi della Savino Del Bene Volley" Un nuovo passo verso la modernizzazione del Palazzetto dello Sport di Scandicci. La giunta comunale guidata dalla sindaca Claudia Sereni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rinnovamento strutturale e funzionale dell’impianto. Il Comune mette a disposizione 140.000 euro, a cui si aggiungeranno circa 300.000 euro provenienti dalla Regione Toscana, grazie a un accordo di programma già definito e in fase di approvazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Scandicci rinnova il Palazzetto dello Sport, oltre 400mila euro per atleti e squadre di livello mondiale Articoli correlati Aggiudicati i lavori per il rifacimento del tetto del palazzetto dello Sport: intervento da oltre 440mila euroL'assessore allo Sport Castorri: “Intervento indispensabile che garantirà maggiore durabilità ed efficienza all’intero impianto sportivo” È stata... Leggi anche: Domani il Primo Memorial “Benito Scarfone” al Palazzetto dello Sport di Giovino