Nuove rivelazioni emergono nel volume di un biografo reale in uscita il 21 maggio, concentrandosi su Andrew Mountbatten-Windsor, ex principe. Tra le pagine si parla di un episodio in cui avrebbe colpito un cane con un calcio alla testa. Le accuse si aggiungono ad altre che circolano da tempo, alimentando l’attenzione sul suo passato e sulle vicende legate alla famiglia reale.

Nuove ombre si addensano su Andrew Mountbatten-Windsor. L’ex Principe è al centro di scoppiettanti rivelazioni contenute nel volume del biografo reale Andrew Lownie, The Rise and Fall of the House of York, in uscita il 21 maggio. Secondo quanto riportato, un aneddoto controverso si sarebbe verificato durante una battuta di caccia a Sandringham, davanti a diversi ospiti della famiglia reale, quando il fratello di Re Carlo aveva poco più di venti anni. Un episodio che, alla luce di quanto emerso negli ultimi anni, aggiunge ulteriore imbarazzo alla monarchia britannica. Quella volta che l’ex Principe Andrea aggredì il suo cane. Nel racconto, uno degli invitati si trovava accanto ad Andrea quando il suo Labrador avrebbe sottratto del cibo dalle mani dell’ospite, suscitando inizialmente una reazione divertita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scandalo Ex Principe Andrea, nuove rivelazioni: “Calci in testa al cane”

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