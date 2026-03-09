Regali bonifici e pure i matrimoni delle principesse Beatrice ed Eugenie sono stati finanziati da Epstein | le nuove rivelazioni choc sulla rete di affari dell’ex principe Andrea

Le voci sul possibile coinvolgimento delle principesse Beatrice ed Eugenie nei traffici di soldi e nelle “relazioni a pagamento” alimentati dai genitori hanno preso il volo. Andrew Lownie, il più grande esperto della rete che teneva insieme l’ex principe Andrea e Sarah Ferguson, sta progressivamente vuotando il sacco aggiungendo nuovi dettagli delle sue inchieste che oggi arrivano all’indirizzo delle figlie del fratello disgraziato di re Carlo III. Lo storico, autore del libro Entitled, ha lungamente frugato tra gli affari segreti della famiglia che, un tempo, era nota come quella dei duchi di York e ha portato alla luce elementi che proverebbero quanto anche le figlie di Andrea abbiano potuto condurre un tenore di vita ben più alto di ciò che il lignaggio e le loro professioni avrebbero potuto offrire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Regali, bonifici e pure i matrimoni delle principesse Beatrice ed Eugenie sono stati finanziati da Epstein”: le nuove rivelazioni choc sulla rete di affari dell’ex principe Andrea Articoli correlati Bufera sulle principesse Beatrice ed Eugenie: nuove ombre sui finanziamenti della famiglia YorkDopo l’allontanamento dalla corte, le principesse Beatrice ed Eugenie di York tornano al centro dell’attenzione a causa delle nuove rivelazioni che... Leggi anche: I reali alla messa di Natale a Sandringham: ci sono re Carlo, la regina Camilla, William e Kate Middleton e a sorpresa anche le principesse Beatrice ed Eugenie