Scam City | 10 misure cautelari per la banda che truffava Onlus e disabili

Una banda di truffatori è stata colpita da 10 misure cautelari per aver utilizzato identità digitali di società reali, tra cui Onlus e associazioni che assistono disabili, per perpetrare truffe. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni di lusso, tra cui automobili di elevato valore e gioielli. Le indagini hanno portato alla scoperta di come i criminali sfruttassero identità false per ingannare le vittime e ottenere denaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come facevano i truffatori a usare identità digitali di società reali? Quali beni di lusso sono stati sequestrati alla banda? Come hanno fatto i programmatori stranieri ad aiutare il gruppo criminale? Perché i truffatori hanno scelto proprio le Onlus come bersaglio??? In Breve 125 episodi di frode commessi contro Onlus e persone con disabilità in tutta Italia. Programmatori esteri e broker di criptovalute gestivano i flussi finanziari della banda. Sequestrati 700mila euro tra auto .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scam City: 10 misure cautelari per la banda che truffava Onlus e disabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crotone, smantellata banda di truffatori: 10 misure cautelari? Domande chiave Come facevano i truffatori a sostituire l'identità delle vittime? Quali tecniche usavano per riciclare il denaro sporco nel... Roma: smantellata banda di furti e riciclaggio scooter al Corviale, 4 misure cautelariQuattro misure cautelari eseguite dalla polizia di Stato per un'organizzazione criminale attiva nel furto e riciclaggio di motoveicoli a Roma. Argomenti più discussi: Blitz all’alba a Crotone: 10 misure cautelari per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio – NOMI · LaC News24; Truffe online a Crotone, tutti i dettagli dell'operazione Scam City; Blitz a Crotone: smantellata rete per truffe e riciclaggio, 10 arresti; Blitz Scam City a Crotone, il plauso di Unarma ai Carabinieri.