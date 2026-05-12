Crotone smantellata banda di truffatori | 10 misure cautelari

A Crotone, le forze dell'ordine hanno eseguito dieci misure cautelari nei confronti di una banda di truffatori. Le indagini hanno ricostruito come i sospettati riuscissero a sostituire l’identità delle vittime attraverso l’uso di documenti falsi e tecniche di phishing. Sono state accertate anche operazioni di riciclaggio di denaro sporco, con trasferimenti finanziari e investimenti nel territorio locale. L’operazione ha portato alla notifica di diverse misure restrittive.

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