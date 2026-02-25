Roma | smantellata banda di furti e riciclaggio scooter al Corviale 4 misure cautelari

Sono quattro le misure cautelari eseguite all’alba di questa mattina dalla polizia di Stato, che segnano la prima tranche di chiusura di un’importante attività investigativa coordinata dalle Procure presso il Tribunale ordinario e per i minorenni di Roma. Le indagini, avviate oltre un anno fa dagli agenti del distretto San Paolo, hanno rivelato l’esistenza di un’associazione a delinquere dedita alla gestione di una fitta rete di furti, ricettazioni e riciclaggio di motoveicoli nell’area del “serpentone”, il manufatto di edilizia popolare lungo poco meno di un chilometro situato nel quartiere Corviale. Dettagli sulle Indagini e l’Organizzazione Criminale. Supportati da telecamere nascoste e da una serie di attività tecniche disposte dai magistrati delle due Procure, i poliziotti avrebbero documentato l’esistenza di un’organizzazione criminale guidata da un 40enne, affiancato, in posizione apicale, da altri ragazzi più giovani, alcuni dei quali minorenni, legati tra loro da un vincolo familiare oltre che associativo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Discarica abusiva a Sferracavallo con un giro da 70 tonnellate di rifiuti: smantellata banda, 7 misure cautelari

Frodi informatiche: smantellata centrale delle truffe, 8 misure cautelari

Argomenti discussi: Discarica abusiva a Sferracavallo con un giro da 70 tonnellate di rifiuti: smantellata banda, 7 misure cautelari; Roma, banda delle targhe alterate arrestata; Esquilino, maxi sequestri nei negozi; Furti alla Coin di Roma Termini, indagati 21 tra carabinieri e poliziotti.

Roma, smantellata una banda del gioco delle tre campanelle: così truffavano i turistiSi erano organizzati in via in Arcione, in pieno centro e in una zona di passaggio, per truffare i turisti con il gioco delle tre campanelle. Così una banda composta da tutti cittadini romeni, tra cui ... romatoday.it

Smantellata dalla Polizia a Roma un’organizzazione criminale attiva nei furti, nella ricettazione e nel riciclaggio di motoveicoli nel quartiere Corviale. Nel corso delle indagini oltre 60 tra scooter, moto da cross, quad, moto d’acqua e perfino un natante sono stat x.com

Smantellata dalla Polizia di Stato a Roma un’organizzazione criminale attiva nei furti, nella ricettazione e nel riciclaggio di motoveicoli nel quartiere Corviale. Nel corso delle indagini oltre 60 tra scooter, moto da cross, quad, moto d’acqua e perfino un natante s - facebook.com facebook