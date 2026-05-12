Scalvini e Kossounou | l’Atalanta in attesa di conoscere l’entità degli infortuni

L’Atalanta aspetta aggiornamenti sugli infortuni di Scalvini e Kossounou, usciti malconci dal match vinto a San Siro contro il Milan. Con Hien squalificato, la linea difensiva si trova con poche alternative disponibili. La squadra dovrà valutare i tempi di recupero dei due difensori, che sono risultati in condizioni preoccupanti al termine della partita. La situazione del reparto arretrato resta sotto osservazione in vista delle prossime gare.

CALCIO SERIE A. I due difensori usciti malconci dal match vinto a San Siro col Milan. Con Hien squalificato, il reparto arretrato è ai minimi termini. L’Atalanta aspetta di conoscere l’entità degli infortuni dei due difensori Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini, usciti per problemi fisici durante il match vinto 3-2 domenica 10 a San Siro contro il Milan. L’ivoriano è alle prese con un risentimento al flessore, il bresciano invece con un trauma distorsivo alla caviglia: gli accertamenti diranno se è possibile un recupero per il match dei nerazzurri contro il Bologna, in programma domenica 17 alle 18 alla New Balance Arena. L’esito dei test è...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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