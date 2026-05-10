Milan Atalanta doppia tegola per Palladino | Scalvini e Kossounou infortunati ecco cosa filtra

Durante la partita tra Milan e Atalanta, due giocatori della formazione ospite si sono infortunati. Ufficialmente, si parla di problemi fisici per i difensori Scalvini e Kossounou, che sono stati costretti ad abbandonare il campo. Le condizioni dei due calciatori sono ancora da valutare, e non sono stati forniti dettagli specifici sugli infortuni. La squadra dovrà fare affidamento sui rinforzi disponibili per le prossime gare.

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