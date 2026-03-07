Pagelle Atalanta Udinese | Scamacca e Davis sono super bocciati Kossounou e Samardzic

Nella partita tra Atalanta e Udinese valida per la 28ª giornata di Serie A, Scamacca e Davis sono stati valutati come i migliori, mentre Kossounou e Samardzic hanno ricevuto voti bassi. I giudizi sui protagonisti sono stati pubblicati sui quotidiani sportivi, offrendo un'analisi dettagliata delle prestazioni di ciascun giocatore. Il match si è disputato alla New Balance Arena e ha visto diverse valutazioni da parte dei giornalisti.

PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Udinese 2-2: Super Scamacca risponde a DavisFinisce in parità la sfida del New Balance Arena tra Atalanta e Udinese, valevole come anticipo della ventottesima giornata di campionato. Atalanta-Udinese 2-2 pagelle: Scamacca show, la doppietta che salva la Dea. Che rimonta con i friulaniSerie A 2025-26, 28a giornata, Atalanta-Udinese, 2-2, i top e flop: Scamacca doppietta in rimonta. Zalewski entra e realizza un assist. Le reti di Davis e Kristensen non bastano ai friuliani.