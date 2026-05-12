L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si apre con la prima semifinale, che si svolge martedì 12 maggio a Vienna, presso la Wiener Stadthalle. La seconda semifinale si terrà giovedì 14 maggio, seguita dalla finale che vedrà la partecipazione di vari artisti provenienti da diversi paesi europei. Tra i concorrenti, è previsto anche l’intervento di Sal Da Vinci, che si esibirà in una delle fasi della competizione.

Vienna, 12 maggio 2026 - Comincia la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Due semifinali - la prima martedì 12 maggio e la seconda giovedì 14 maggio, e una finale in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Finale che si svolgerà sabato 16 maggio. Ogni serata prende il via alle 21. Le prime due terminano intorno alle 23.15, mentre la finale si protrarrà per circa un’ora in più. Dove vedere l’Esc 2026. Le due semifinali dell’Eurovision 2026 sono in diretta su Raidue, la finale sarà trasmessa su Raiuno. I conduttori di tutta la manifestazione per l’Italia sono Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. I conduttori ufficiali di questa edizione a Vienna sono invece Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2026, scaletta prima semifinale e quando canta Sal Da Vinci

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