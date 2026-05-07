Eurovision 2026 la scaletta delle due semifinali | l'ordine di esibizione dei Paesi e quando canta Sal Da Vinci

Martedì 12 e giovedì 14 maggio si svolgeranno le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2026. Sono state rese note le scalette con l’ordine di esibizione dei vari Paesi. Tra le performance previste, è stato programmato anche l’intervento di Sal Da Vinci per l’Italia, con un orario specifico durante una delle due serate. Le due semifinali rappresentano il primo passo della competizione in vista della finale.

Martedì 12 e giovedì 14 si terranno le due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026: ecco le scalette delle due esibizioni e quando si esibirà Sal Da Vinci per l'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Eurovision 2026: Semi-Final 1 Running Order REACTION

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Gloria Antognozzi presenta Sal Da Vinci in copertina su Oggi - facebook.com facebook

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