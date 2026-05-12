Sbranato dai cani nel bosco di Manziana l'avvocato di Pintus | Non una tragedia annunciata ma una fatalità
Un avvocato ha commentato la sentenza che condanna Patrizio Pintus e Giovanna Minelli per la morte di un uomo, avvenuta nel bosco di Manziana, dove è stato sbranato dai loro cani. Secondo l’avvocato, l’incidente non sarebbe stato una tragedia annunciata, ma una fatalità. La sentenza si riferisce alla responsabilità dei due imputati nel decesso dell’uomo, avvenuto in circostanze non specificate.
L'avvocato di Patrizio Pintus e Giovanna Minelli commenta le motivazioni della sentenza che li condanna per la morte di Paolo Pasqualini, sbranato dai loro cani nel bosco di Manziana: "Non una tragedia annunciata, ma una fatalità".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Sbranato da rottweiler a Manziana, la sorella: “Pintus aveva sei cani, gli altri tre sono spariti”Priscilla Pasqualini con l'avvocata Giada Bernardi come parte civile ricorrerà in Appello alla sentenza di primo grado contro Pintus e Minelli per...
Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana, le motivazioni della sentenza: “Se correttamente custoditi non sarebbe morto”Il giudice nelle motivazioni della sentenza, che condanna Pintus e Minelli, spiega che se i tre rottweiler che hanno sbranato Paolo Pasqualini nel...
Argomenti più discussi: Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Mi sento come uno che ha pagato un tributo alla natura. Servono interventi; Sbranato dai rottweiler nel bosco di Manziana, il tribunale: Una tragedia annunciata; Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana, le motivazioni della sentenza: Se correttamente custoditi non sarebbe morto; Ci insegna qualcosa il cane di Michele Serra sbranato dai lupi?.
Oggi la rassegna apre con Osso, il cane di Michele Serra sbranato dai lupi in Val Tidone. Una storia personale diventata subito politica, che riapre il dibattito sulla convivenza con i grandi carnivori nelle aree rurali. Su Dogsportal trovate il nostro approfondime facebook
Abbiamo preso dai canili tre cani, uno di 16 anni e due di 12. Non riesco a descrivere quanto amore vi possano ritornare questi cagnoloni, quanto vi diventino devoti e grati. Fatevi un regalo, un regalo enorme: adottatene qualcuno. x.com
Sbranato dai cani nel bosco di Manziana, l’avvocato di Pintus: Non una tragedia annunciata, ma una fatalitàL’avvocato di Patrizio Pintus e Giovanna Minelli commenta le motivazioni della sentenza che li condanna per la morte di Paolo Pasqualini, sbranato dai loro cani nel bosco di Manziana: Non una ... fanpage.it