Sbranato dai cani nel bosco di Manziana l'avvocato di Pintus | Non una tragedia annunciata ma una fatalità

Un avvocato ha commentato la sentenza che condanna Patrizio Pintus e Giovanna Minelli per la morte di un uomo, avvenuta nel bosco di Manziana, dove è stato sbranato dai loro cani. Secondo l’avvocato, l’incidente non sarebbe stato una tragedia annunciata, ma una fatalità. La sentenza si riferisce alla responsabilità dei due imputati nel decesso dell’uomo, avvenuto in circostanze non specificate.

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