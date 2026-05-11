Sbranato da rottweiler a Manziana la sorella | Pintus aveva sei cani gli altri tre sono spariti
Una donna ha annunciato che ricorrerà in Appello contro la sentenza di primo grado riguardante l’omicidio colposo del fratello, avvenuto nel bosco di Manziana. La vittima è stato attaccato e sbranato da tre cani di proprietà di un uomo, che aveva in totale sei animali. La sorella ha riferito che gli altri tre cani dell’uomo sono scomparsi, mentre lei e l’avvocata sono parti civili nel procedimento.
Priscilla Pasqualini con l'avvocata Giada Bernardi come parte civile ricorrerà in Appello alla sentenza di primo grado contro Pintus e Minelli per l'omicidio colposo del fratello Paolo, sbranato dai loro tre cani nel bosco di Manziana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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