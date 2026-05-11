Sbranato da rottweiler a Manziana la sorella | Pintus aveva sei cani gli altri tre sono spariti

Una donna ha annunciato che ricorrerà in Appello contro la sentenza di primo grado riguardante l’omicidio colposo del fratello, avvenuto nel bosco di Manziana. La vittima è stato attaccato e sbranato da tre cani di proprietà di un uomo, che aveva in totale sei animali. La sorella ha riferito che gli altri tre cani dell’uomo sono scomparsi, mentre lei e l’avvocata sono parti civili nel procedimento.

Priscilla Pasqualini con l'avvocata Giada Bernardi come parte civile ricorrerà in Appello alla sentenza di primo grado contro Pintus e Minelli per l'omicidio colposo del fratello Paolo, sbranato dai loro tre cani nel bosco di Manziana.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana, le motivazioni della sentenza: “Se correttamente custoditi non sarebbe morto”Il giudice nelle motivazioni della sentenza, che condanna Pintus e Minelli, spiega che se i tre rottweiler che hanno sbranato Paolo Pasqualini nel...

Chi sono i cani “da fiuto” elenco e caratteristiche delle razze che tracciano gli odoriChi sono i cani da fiuto e perché nelle razze più usate per individuare odori e seguire piste, come Bloodhound o Beagle, non è solo il naso a fare la...

Argomenti più discussi: Sbranato dai rottweiler nel bosco di Manziana, il tribunale: Una tragedia annunciata; Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana, le motivazioni della sentenza: Se correttamente custoditi non sarebbe morto; Rocco, la mascotte della pizzeria da Tonino, ucciso da un boccone avvelenato al parco Falcone Borsellino: Ci vogliono più telecamere; Massa, ucciso davanti al figlio: Indagato per rissa anche il cognato.

Sbranato dai rottweiler nel bosco di Manziana, il tribunale: Una tragedia annunciata reddit

Sbranato dai rottweiler nel bosco di Manziana, il tribunale: Una tragedia annunciata roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Sbranato da rottweiler a Manziana, la sorella: Pintus aveva sei cani, gli altri tre sono sparitiPriscilla Pasqualini con l'avvocata Giada Bernardi come parte civile ricorrerà in Appello alla sentenza di primo grado contro Pintus e Minelli per l'omicidio ... fanpage.it