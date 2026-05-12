Sbalzato giù dalla moto in una rotonda piena di buche | ferito motociclista
Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 su via Classicana, nell’area del porto. Un motociclista è stato sbalzato dalla moto mentre attraversava una rotonda piena di buche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.
Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale su via Classicana, nell'area del porto. E' quanto capitato intorno alle 7 di questa mattina, martedì. Il conducente del mezzo a due ruote, una Yamaha, stava percorrendo la Classicana quando all'altezza della rotonda con via Rubboli è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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