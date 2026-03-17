Schianto auto-moto a Settimo Milanese | motociclista sbalzato a terra per diversi metri è gravissimo

Questa mattina a Settimo Milanese, in via Enrico Fermi, si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e una moto. Il motociclista è stato sbalzato a terra e si trova in condizioni gravissime, dopo essere stato coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Violento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese. Un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio il motociclista, trasportato in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Auto e moto si scontrano all'incrocio: motociclista sbalzato sull'asfaltoÈ finito in ospedale il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Castel Mella, nel tardo pomeriggio di Natale (giovedì 25... Schianto auto-moto vicino alla scuola: ragazzino sbalzato sull’asfaltoÈ successo tutto in pochi istanti, intorno alle 8 di questa mattina (giovedì 22 gennaio), proprio mentre gli ultimi studenti stavano entrando... Contenuti utili per approfondire Settimo Milanese Temi più discussi: Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorso; Terribile incidente a Gabiano, scontro tra auto e moto: morto il centauro, Davide Gastaldello di Settimo Torinese; Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometri; Maxi incidente sull'A8, lunedì nero per i pendolari: chilometri di coda tra Milano e Varese. Settimo Milanese, auto contro moto: grave centauro di 40 anniLo schianto intorno alle 11.30 in via Fermi, frazione Seguro. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso ... ilgiorno.it Incidente nel Milanese, uomo sbalzato dalla moto dopo lo schianto con un'auto: è graveUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 11.30, a Settimo Milanese, nella frazione di Seguro. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è avvenuto in via Enrico ... milanotoday.it Centro Estetico Venere | Settimo Milanese - facebook.com facebook