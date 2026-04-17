Travolto da una moto e sbalzato per metri | anziano ferito in modo serio

Nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, a Erba si è verificato un grave incidente lungo via Milano. Un anziano è stato investito da una moto e sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo ferito in modo serio. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, a Erba, dove un pedone è stato investito da una moto lungo via Milano. L’impatto è avvenuto intorno alle 14.20. Secondo una prima ricostruzione, il 78enne è stato colpito violentemente dal mezzo e sbalzato a diversi metri di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Travolto da una moto e sbalzato per metri: pedone in fin di vitaGravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, a Erba, dove un pedone è stato investito da una moto lungo via Milano. Erba, investito da moto in via Milano e sbalzato di diversi metri: gravissimo pedoneErba (Como), 17 aprile 2026 – Ferite gravissime per un uomo di 78 anni, investito da una moto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Travolto da una moto e sbalzato per metri: anziano ferito in modo serio; Erba, investito da una moto: grave uomo di 78 anni; Pedone investito da una moto a Erba: 78enne in condizioni gravissime; Tragedia ad Albisola Superiore, auto travolge una moto: morto il centauro, aveva 35 anni. Erba, investito da una moto: grave uomo di 78 anniUn uomo di 78 anni, del quale non si conoscono ancora le generalità, si trova in gravi condizioni dopo essere stato travolto da una moto in via Milano a Erba. laprovinciadicomo.it Pedone investito da una moto a Erba: 78enne in condizioni gravissimeL’impatto nel primo pomeriggio in via Milano: l’uomo sbalzato per diversi metri e trasferito in elisoccorso a Bergamo. Ferito anche il motociclista, 27 anni ... ciaocomo.it #incidente sul #lavoro uomo travolto da un macchinario in un #cantiere #IlGiunco - facebook.com facebook Da 3 anni il #Sudan è travolto da una crisi che continua a devastare milioni di vite. Oltre 51mila morti e più di 9 milioni di persone costrette a fuggire. Una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. x.com