T orna Tosca, esce il nuovo album Feminae, che rimette al centro il femminile. «Questo album nasce naturalmente perché avevo un insieme di canzoni che parlavano d’amore, parlavano di sentimenti molto legati al femminile e naturalmente mi veniva istintivo pensare alla condivisione con delle voci che stimo moltissimo», racconta l’artista. Tosca, l’album Feminae: il titolo suggerito da Arbore. Nel nuovo lavoro si intrecciano voci, repertori e scritture diverse, tra adattamenti e nuovi brani. Il titolo glielo ha suggerito Renzo Arbore: «Ero un po’ restìa all’inizio, perché Feminae nell’immaginario collettivo, in questo periodo soprattutto, è uguale a seduzione, come dire, anche a competizione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tosca torna a farci emozionare con "Feminae", un album che è un vero e proprio manifesto dell'essenza femminile. E contiene una chicca cantata con Ornella Vanoni

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